В Иркутске самолет "Уральских авиалиний" прервал взлет из-за птицы в двигателе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В аэропорту Иркутска самолет "Уральских авиалиний" прервал взлет из-за попадания птицы в двигатель, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"При выполнении рейса U62719 по маршруту Иркутск - Ташкент во время разбега произошло попадание птицы в двигатель. Для обеспечения безопасности полета экипаж прервал взлет и зарулил на стоянку", - говорится в сообщении.

Двигатель проверили, повреждений в нем не нашли, менять самолет не потребовалось. После проверки самолет вылетел в Ташкент.