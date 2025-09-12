Эвакуированы девять пострадавших при обрыве канатки на Эльбрусе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали девять пострадавших при обрыве канатной дороги на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает Минздрав республики в пятницу.

"По оперативным данным, два человека погибли, девять пострадавших эвакуированы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате обрыва однокресельной канатной дороги на горе Эльбрус днем 12 сентября. По данным главы КБР Казбека Кокова, предварительная причина аварии - сход троса с ролика одной из опор.

На месте обрыва работают три бригады скорой помощи ЦРБ Эльбрусского района. Также туда направлены еще три бригады Центра медицины катастроф, уточнили в региональном Минздраве.