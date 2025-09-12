Поиск

Сход троса с ролика опоры на канатной дороге мог стать причиной ЧП на Эльбрусе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Предварительной причиной аварии на однокресельной канатной дороге на горе Эльбрус, в результате которой погибли два человека, стал сход троса с ролика одной из опор, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в пятницу.

"Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. Все обстоятельства случившегося будут установлены соответствующими органами", - написал Коков в своем телеграм-канале.

По его данным, канатную дорогу эксплуатирует частная компания ООО "МКД Эльбрус".

Вместе с тем на курорте "Эльбрус" есть современная канатная дорога, на которой с 3 по 24 сентября проходят регламентные работы. Работы затронули три очереди канатной дороги: Азау - Кругозор, которая поднимает туристов с высоты 2350 метров до 3000 метров, Кругозор - Мир (3000м - 3500м) и Мир-Гарабаши (3500м - 3847м).

В 15:30 спасателям поступила информация о том, что произошел обрыв на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе, два человека погибли, сообщили ранее в ГУ МЧС по КБР.

В экстренных службах "Интерфаксу" заявили, что, по предварительным данным, причиной обрыва канатной дороги могла стать техническая неисправность. "В качестве приоритетной рассматривается версия неисправности троса кресельной канатной дороги ввиду износа", - сказал собеседник агентства.

По его информации, в результате аварии погибли два человека, еще несколько пострадали.

КБР Эльбрус Кабардино-Балкария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Подмосковье в ночь на субботу возможны заморозки до минус 2 градусов

В Подмосковье в ночь на субботу возможны заморозки до минус 2 градусов

В ЦБ считают, что систематического ослабление рубля не происходит

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

Два человека погибли в результате обрыва канатной дороги на Эльбрусе

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

"Росатом" сообщил об атаке БПЛА на Смоленскую АЭС

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается

Инфляция в России

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

Банк России не видит значимого спада напряженности на рынке труда

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });