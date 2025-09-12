Сход троса с ролика опоры на канатной дороге мог стать причиной ЧП на Эльбрусе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Предварительной причиной аварии на однокресельной канатной дороге на горе Эльбрус, в результате которой погибли два человека, стал сход троса с ролика одной из опор, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в пятницу.

"Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. Все обстоятельства случившегося будут установлены соответствующими органами", - написал Коков в своем телеграм-канале.

По его данным, канатную дорогу эксплуатирует частная компания ООО "МКД Эльбрус".

Вместе с тем на курорте "Эльбрус" есть современная канатная дорога, на которой с 3 по 24 сентября проходят регламентные работы. Работы затронули три очереди канатной дороги: Азау - Кругозор, которая поднимает туристов с высоты 2350 метров до 3000 метров, Кругозор - Мир (3000м - 3500м) и Мир-Гарабаши (3500м - 3847м).

В 15:30 спасателям поступила информация о том, что произошел обрыв на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе, два человека погибли, сообщили ранее в ГУ МЧС по КБР.

В экстренных службах "Интерфаксу" заявили, что, по предварительным данным, причиной обрыва канатной дороги могла стать техническая неисправность. "В качестве приоритетной рассматривается версия неисправности троса кресельной канатной дороги ввиду износа", - сказал собеседник агентства.

По его информации, в результате аварии погибли два человека, еще несколько пострадали.