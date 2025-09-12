Два человека погибли в результате обрыва канатной дороги на Эльбрусе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Канатная дорога оборвалась на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, есть погибшие, сообщает в пятницу ГУ МЧС России по республике.

"В 15:30 поступила информация о том, что произошел обрыв на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе. Два человека погибли, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

По данным главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, на месте происшествия работают спасатели. Осуществляется эвакуация тел погибших, написал он в своем телеграм-канале.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что, по предварительным данным, причиной обрыва канатной дороги могла стать техническая неисправность. "В качестве приоритетной рассматривается версия неисправности троса кресельной канатной дороги ввиду износа", - сказал собеседник агентства.

По его информации, в результате аварии погибли два человека, еще несколько пострадали.