Поиск

Два человека погибли в результате обрыва канатной дороги на Эльбрусе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Канатная дорога оборвалась на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, есть погибшие, сообщает в пятницу ГУ МЧС России по республике.

"В 15:30 поступила информация о том, что произошел обрыв на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе. Два человека погибли, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

По данным главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, на месте происшествия работают спасатели. Осуществляется эвакуация тел погибших, написал он в своем телеграм-канале.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что, по предварительным данным, причиной обрыва канатной дороги могла стать техническая неисправность. "В качестве приоритетной рассматривается версия неисправности троса кресельной канатной дороги ввиду износа", - сказал собеседник агентства.

По его информации, в результате аварии погибли два человека, еще несколько пострадали.

Эльбрус КБР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

"Росатом" сообщил об атаке БПЛА на Смоленскую АЭС

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается

Инфляция в России

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

Банк России не видит значимого спада напряженности на рынке труда

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

Интернетом не пользуются 18% россиян

Российским гостиницам могут разрешить заселять туристов через Max

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });