Путин выступит в пятницу на международном форуме объединенных культур

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Санкт-Петербурге выступит на международном форуме объединенных культур и пообщается с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин выступит на международном культурном форуме, обратится к участникам форума. На полях форума он отдельно встретится с министром культуры Ольгой Любимовой", - сказал Песков журналистам.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит в северной столице с 10 по 13 сентября. Его участниками в этом году, как сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, стали представители 69 стран мира.