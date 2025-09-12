Генпрокуратура просит конфисковать активы на 80 млрд руб. семьи осужденного экс-мэра Владивостока

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ подала в суд иск об обращении в доход государства компаний "Востокцемент" и "Ренессанс", принадлежащих семье осужденного за коррупцию экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева, сообщил "Интерфаксу" источник в надзорном ведомстве.

"Иск подан в Тверской суд Москвы по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, совокупная стоимость групп компаний "Востокцемент" и "Ренессанс" составляет более 79 млрд рублей, их ежегодная выручка превышает 51 млрд рублей, а чистая прибыль - 5,4 млрд рублей. Компании записаны на близких родственников бывшего чиновника.

"Это стало возможно в силу занятия Пушкаревым высоких должностей и использования своего служебного положения во власти. Без доступа к руководящим постам и административным ресурсам ответчики не смогли бы достичь столь значительно личного обогащения", - сказал источник.

По его словам, подача и ход искового заявления взяты на контроль генпрокурора.

Исковое заявление поступило в суд 9 сентября и было зарегистрировано 10 сентября. Беседа по делу назначена на 18 сентября.

Ответчики

Как сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции, ответчиками по делу выступают, в частности, братья Игоря Пушкарева Андрей и Владимир, сын Игоря Пушкарева Андрей, родители Сергей и Татьяна Пушкаревы, а также жена Наталья. Сам Игорь Пушкарев в числе ответчиков не указан.

Другие ответчики - АО "Спасскцемент" (Приморский край, крупнейший производитель цемента на Дальнем Востоке), АО "Бетоныч", АО "Дальневосточный специализированный трест "Дальтрансстрой", АО "Дальцемент", АО "Дробильно-сортировочный завод", АО "Ренессанс Актив", АО "Спасский комбинат асбестоцементных изделий", АО "Производственное объединение "Якутцемент", МКАО "ПБСД Холдинг", ООО "Асфальто-бетонный комплекс", ООО "Востокцемент", ООО "Дальневосточная транспортная компания", ООО "Лэндлорд", ООО "Ренессанс Актив Проект", ООО "Ренессанс Актив Строй", ООО "Ренессанс Актив", ООО "Ренессанс Комфорт", ООО "Ренессанс Строй", ООО "Специализированный застройщик Ренессанс Инвест", ООО "Специализированный застройщик Ренессанс Сити", ООО "Специализированный застройщик Ренессанс Эстейт", ООО "Тайгер Микс", ООО "Транспортно-логистическая компания "Старый ключ".

В числе ответчиков также Дещенко Е.В. (совладельцем "Ренессанс Актив Проекта", согласно ЕГРЮЛ, выступает Евгений Дещенко, наряду с Алексеем и Татьяной Пушкаревыми), Сысоев А.Н., Иванов В.А. (по данным ЕГРЮЛ, Виктор Иванов, Андрей Пушкарев и Алексей Сысоев являются совладельцами "Востокцемента").

Андрей Пушкарев, согласно ЕГРЮЛ, также является гендиректором МКАО "ПБСД Холдинг" и "Востокцемента", Дещенко возглавляет "Ренессанс Актив Проект", "Ренессанс Актив Строй", "Ренессанс Строй". Сысоев - бывший гендиректор "Дальцемента", который ныне возглавляет Алексей Пушкарев.

Приговор

Экс-мэр Владивостока Пушкарев ранее был приговорен за коррупцию к 15 годам лишения свободы.

Кроме того, Советский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к Игорю Пушкареву, его брату Андрею Пушкареву, бывшему руководителю МУП "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову, шести предприятиям группы "Востокцемент" о взыскании с них в доход государства более 1,4 млрд рублей, незаконно полученных в 2008-2016 годах по муниципальным контрактам.

"Востокцемент"

"Востокцемент" - вертикально интегрированная промышленная группа, производящая строительные материалы на собственной сырьевой базе. В группу входят три цементных предприятия полного цикла (совокупная мощность - 4,3 млн тонн цемента в год) и четыре предприятия по добыче и переработке нерудных материалов.

Сообщалось, что "Востокцемент" планирует построить еще один цементный завод в Теплоозерске (Еврейская автономная область) мощностью более 1 млн тонн цемента и 900 тыс. клинкера в год. Холдинг подписал соглашение на проектирование цемзавода с китайской компанией Beijing Triumph International Engineering Co., входящей в группу Sinoma.