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Осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев отправился на СВО

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, ранее приговоренный за коррупцию к 15 годам лишения свободы, отправился в зону проведения СВО, сообщил "Интерфаксу" адвокат экс-мэра Руслан Омельченко.

"Да, мой доверитель находится в зоне проведения СВО", - сказал он.

В пресс-службе Главного управления ФСИН по Приморскому краю отказались от комментариев.

В октябре Омельченко сообщал, что Пушкарев, отбывавший наказание в исправительной колонии N 27 в Приморском крае, подписал контракт с министерством обороны РФ. В пресс-службе Главного управления ФСИН по Приморскому краю "Интерфаксу" тогда сообщили, что Пушкарев еще находится в колонии.

Тверской районный суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, он был приговорен к 15 годам колонии строгого режима с штрафом в размере 500 млн рублей, а также взысканием 75 млн рублей - сумм, полученных в качестве взятки.

В июле Ленинский районный суд Владивостока признал Пушкарева виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело касалось нарушений при организации пассажирских перевозок. Окончательное наказание по совокупности с приговором Тверского районного суда Москвы назначено судом в виде лишения свободы сроком на 15 лет 3 месяца с штрафом в 500 млн рублей

Ранее Советский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к Игорю Пушкареву, его брату Андрею Пушкареву, бывшему руководителю МУП "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову, шести предприятиям группы "Востокцемент" о взыскании с них в доход государства более 1,4 млрд рублей, незаконно полученных в 2008-2016 годах по муниципальным контрактам.

Владивосток Игорь Пушкарев СВО
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