Землетрясение магнитудой 6,3 произошло возле Камчатки

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3 у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Согласно сообщению, эпицентр землетрясения находился в 123 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 46,8 км под морским дном.

Предварительная оценка интенсивности сотрясений в Петропавловске-Камчатском составила 5 баллов.

В свою очередь губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда после сильного афтершока.

"В краевой столице толчки ощущались в 4-6 баллов. Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов", - написал Солодов в своем телеграм-канале

На данный момент сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет. Все службы переведены в режим повышенной готовности.