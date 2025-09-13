Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар в ходе учения "Запад-2025"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили практическое бомбометание, уничтожив объекты на одном из полигонов в ходе совместного с Белоруссией стратегического учения "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Летчики дальней авиации разыграли эпизод нанесения авиационного удара по условному противнику с целью нарушения системы управления и уничтожения критически важных объектов", - говорится в сообщении.

"В ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар. Боевое применение осуществлялось с высот около 1000 метров. Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом полученного боевого опыта", - сообщили в ведомстве.

По официальным данным, самолеты Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС России. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии началось 12 сентября. Практические действия войск проходят на полигонах на территории Белоруссии и России, в Балтийском и Баренцевом морях.