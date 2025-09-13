Минобороны РФ сообщило о пусках крылатых ракет в Арктике в рамках учения "Запад-2025"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Береговые ракетные комплексы "Бастион" Северного флота выполнили ракетные стрельбы с побережья архипелага Земля Франца Иосифа, сообщило Минобороны РФ в субботу.

По его информации, пуски осуществлены в рамках совместного с Белоруссией стратегического учения "Запад-2025" расчетами комплексов "Бастион" тактической группы Северного флота, базирующейся на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

"Нанесли ракетный удар крылатыми ракетами "Оникс" по морской цели, имитирующей корабельную группировку условного противника", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что стрельбы выполнены в рамках отработки мероприятий по защите островной зоны и морского побережья Российской Федерации в Арктике.

"После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчеты БРК "Бастион" выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами "Оникс" по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника и находившейся на удалении свыше 200 километров", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Комплексы "Бастион" со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" позволяют создавать в Арктике зоны ограничения доступа и маневра и обеспечивать защиту побережья протяженностью более 600 километров", - заявило министерство.