Два человека пострадали при атаке БПЛА многоквартирного дома в Белгороде

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Многоквартирный дом в Белгороде атакован беспилотником ВСУ, пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Мужчину и женщину с предварительным диагнозом "баротравма" бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода для дальнейшего обследования", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В результате детонации в доме повреждены окна, внутренняя отделка и фасад, отметил глава региона.