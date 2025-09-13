Три человека пострадали при детонации дрона ВСУ в Белгороде

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате детонации БПЛА возле пассажирского автобуса в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"16-летнюю девушку с осколочным ранением плеча бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Еще двух взрослых пострадавших для обследования доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Транспортное средство повреждено, отметил Гладков.

Второй беспилотник нанес удар по социальному объекту - повреждён фасад, сообщил губернатор.