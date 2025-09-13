За ночь средствами ПВО нейтрализованы 42 украинских дрона

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В ночь на субботу российские военные перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника над семью регионами, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 23.00 по Москве 12 сентября до 06.00 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, дроны были уничтожены над Ростовской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской областями, а также над Крымом.