Путин и Собянин приехали в Национальный космический центр

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города приехали в новый Национальный космический центр вместе на одном автомобиле.

Глава государства и мэр столицы прибыли в НКЦ на президентском лимузине Aurus.

Ранее в субботу Путин и Собянин приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня города в "Зарядье".

Президент РФ, выступая в "Зарядье", заявил, что необходимо на полную мощь использовать возможности информационной инфраструктуры Москвы и нового космического центра, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в освоении и изучении космоса.

"Это настоящий штаб управления российской космонавтики. Сложившийся инженерно-технический комплекс, который связывает воедино науку, образование и производство, и, безусловно, он укрепляет роль Москвы как важнейшей в стране площадки ускоренного, технологического, индустриального, научного развития", - сказал он.

День города в столице отмечают в субботу и воскресенье, Москве исполняется 878 лет.

Создание Национального космического центра на территории ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в московском районе Филёвский Парк было осуществлено по поручению Путина и стало совместным проектом правительства Москвы и Госкорпорации "Роскосмос".

