С Плесецка в субботу был запущен навигационный спутник "Глонасс"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Навигационный спутник "Глонасс" был выведен на орбиту в субботу после запуска с космодрома Плесецк, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"У нас за последние два дня состоялось два космических запуска. Один с Байконура и один с Плесецка, оба успешные. Вчера вывели грузовой корабль на орбиту для того, чтобы обеспечить МКС всем необходимым, а ночью запустили навигационный спутник "Глонасс", - сказал Баканов журналистам в субботу.

Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что космические войска провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником с космодрома Плесецк. По данным ведомства, космический аппарат в расчетное время был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат".

Развертывание системы ГЛОНАСС идет одновременно с развитием европейской глобальной навигационной системы Galileo, американской GPS и китайской Beidou.

Система ГЛОНАСС, имевшая изначально военное предназначение, была запущена одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении в 1982 году для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Развитием проекта ГЛОНАСС занимаются "Роскосмос", АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва" и АО "Российские космические системы".

