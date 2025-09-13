Более 30 организаций ракетно-космической отрасли переедут в новый космический центр

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Национальный космический центр (НКЦ) переедут 35 организаций ракетно-космической отрасли, также там будут работать и частные компании, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"У нас появилась единая площадка, где 35 предприятий в Москве будут локализованы в одном месте", - сказал Баканов журналистам.

По его словам, в Центре также будут организованы производственные площадки для частных космических компаний.

"Вокруг Национального космического центра будет развернут технопарк, где в том числе смогут локализовать свои производства другие частные космические компании", - сказал глава "Роскосмоса".

Баканов сообщил, что рассматривается возможность переезда ряда отраслевых государственных предприятий на данную площадку.

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин открыл комплекс зданий Национального космического центра.

НКЦ построен на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева. Он объединит центральный офис госкорпорации "Роскосмос", штаб-квартиры предприятий ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро и опытные производства. Общая площадь комплекса зданий НКЦ составляет 276 тыс. кв.м. Ориентировочная стоимость Центра - 25 млрд рублей. В НКЦ будет создано до 12 тыс. рабочих мест.