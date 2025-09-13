Поиск

ЦУП Российской орбитальной станции будет находиться в Национальном космическом центре
Здание Национального космического центра в Москве
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Центр управления полетами перспективной Российской орбитальной станции (РОС) будет находиться в Национальном космическом центре, сообщил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Вот здесь, в этом зале, будет располагаться центр управления полетом Российской орбитальной станции, который как раз чуть ранее нам докладывал генеральный директор РКК "Энергия" Игорь Мальцев", - сказал он в ходе открытия Центра.

"Здесь будут центры управления всей орбитальной группировкой Российской Федерации, как связных аппаратов, как навигационных, так и дистанционного зондирования Земли", - заявил Баканов.

Глава "Роскосмоса" сообщил, что в Центре также будут находиться лаборатории, которые с помощью искусственного интеллекта смогут проектировать и моделировать новую космическую технику.

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин открыл комплекс зданий Национального космического центра.

НКЦ построен на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева.

Планируется, что в Центр переедут 22 московские организации ракетно-космической отрасли. Сообщалось, что он объединит центральный офис госкорпорации "Роскосмос", штаб-квартиры предприятий ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро и опытные производства. Общая площадь комплекса зданий НКЦ составляет 276 тыс. кв. м.

Ориентировочная стоимость Центра - 25 млрд рублей. в Национальном космическом центре будет создано до 12 тыс. рабочих мест.

