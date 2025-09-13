Поиск

Что произошло за день: суббота, 13 сентября

Открытие Национального космического центра в Москве, заявления Трампа о санкциях, гибель двух человек на железной дороге в Орловской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин открыл комплекс зданий Национального космического центра в Москве. В нем будет располагаться Центр управления полетами перспективной Российской орбитальной станции. В комплекс также переедут 35 организаций ракетно-космической отрасли, там будут работать и частные компании.

- Два человека погибли при подрыве одного из взрывных устройств, найденных на железной дороге в Орловской области. На перегоне Малоархангельск-Глазуновка проводятся оперативные мероприятия, ЧП привело к задержке поездов.

- Со старта голосования на выборах зафиксировано более 130 тысяч атак, в том числе на портал ЦИК России. В Центризбирком России за период избирательных кампаний по выборам поступило 194 обращения, информация о нарушениях содержалась в 25 из них, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

- Трамп заявил, что готов на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. Он также выразил мнение, что введение странами НАТО пошлин в 50-100% в отношении Китая помогло бы в урегулировании украинского кризиса.

- Мосбиржа приостанавливала торги на фондовом рынке с 10:12 до 11:40, о причинах не сообщалось.

- Прокуратура Турции распорядилась задержать 48 человек, включая главу стамбульского района Байрампаша Хасана Мутлу, в связи с расследованием дел о коррупции.

- Московские "Динамо" и "Спартак" сыграли со счетом 2:2 в восьмом туре чемпионата России по футболу. Грозненский "Ахмат" и московский "Локомотив" также сыграли вничью - счет 1:1.

- Праздничного салюта в День города в Москве не будет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

