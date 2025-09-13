Путин открыл комплекс зданий Национального космического центра

Президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, первый зампред правительства РФ Денис Мантуров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу в рамках празднования Дня города Москвы открыл комплекс зданий Национального космического центра (НКЦ).

В церемонии принимали участие мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров и генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Баканов, а также руководители предприятий ракетно-космической отрасли и космонавты.

Мэр Москвы, выступая на открытии, отметил, что строительством Центра не закончится реорганизация площадки. "По большому счету, это начало реорганизации всей этой депрессивной промышленной зоны, которая в большей степени не востребована. По вашему поручению после реализации строительства самого Национального космического центра мы приступим к реорганизации всей этой территории, на которой будет построено 1,5 млн кв. м современного инновационного промпарка", - сказал Собянин.

Он рассказал, что здесь будут размещены техпарки, образовательные центры, будет построен современный колледж, который в значительной степени будет готовить специалистов для космической отрасли.

"Мы помимо возведения самого центра построили достаточно серьезную инфраструктуру, построили два новых моста, два моста еще в процессе строительства, рядом - переход к новой станции метро, буквально 15 минут ходьбы до станции метро", - добавил мэр столицы.

Создание Национального космического центра на территории ГКНПЦ имени М.В. Хруничева в московском районе Филёвский Парк было осуществлено по поручению Путина и стало совместным проектом правительства Москвы и "Роскосмоса".

Национальный космический центр построен на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева. Он объединит центральный офис госкорпорации "Роскосмос", штаб-квартиры предприятий ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро и опытные производства.

Планируется, что в Центр переедут 22 московские организации ракетно-космической отрасли.

Ориентировочная стоимость Центра - 25 млрд рублей. Сообщалось, что в нем будут работать 20 тыс. инженеров разных подразделений ракетно-космической промышленности.