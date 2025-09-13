Поиск

Путин открыл комплекс зданий Национального космического центра

Путин открыл комплекс зданий Национального космического центра
Президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, первый зампред правительства РФ Денис Мантуров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу в рамках празднования Дня города Москвы открыл комплекс зданий Национального космического центра (НКЦ).

В церемонии принимали участие мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров и генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Баканов, а также руководители предприятий ракетно-космической отрасли и космонавты.

Мэр Москвы, выступая на открытии, отметил, что строительством Центра не закончится реорганизация площадки. "По большому счету, это начало реорганизации всей этой депрессивной промышленной зоны, которая в большей степени не востребована. По вашему поручению после реализации строительства самого Национального космического центра мы приступим к реорганизации всей этой территории, на которой будет построено 1,5 млн кв. м современного инновационного промпарка", - сказал Собянин.

Он рассказал, что здесь будут размещены техпарки, образовательные центры, будет построен современный колледж, который в значительной степени будет готовить специалистов для космической отрасли.

"Мы помимо возведения самого центра построили достаточно серьезную инфраструктуру, построили два новых моста, два моста еще в процессе строительства, рядом - переход к новой станции метро, буквально 15 минут ходьбы до станции метро", - добавил мэр столицы.

Создание Национального космического центра на территории ГКНПЦ имени М.В. Хруничева в московском районе Филёвский Парк было осуществлено по поручению Путина и стало совместным проектом правительства Москвы и "Роскосмоса".

Национальный космический центр построен на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева. Он объединит центральный офис госкорпорации "Роскосмос", штаб-квартиры предприятий ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро и опытные производства.

Планируется, что в Центр переедут 22 московские организации ракетно-космической отрасли.

Ориентировочная стоимость Центра - 25 млрд рублей. Сообщалось, что в нем будут работать 20 тыс. инженеров разных подразделений ракетно-космической промышленности.

Владимир Путин Москва НКЦ Национальный космический центр
