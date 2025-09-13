Трамп заявил о готовности ввести крупные санкции против РФ, если страны НАТО поступят так же

Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти.

"Я готов на крупные санкции против России, когда все государства НАТО согласятся на такое и поступят так же, и когда все государства НАТО прекратят покупать нефть у России", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам президента США, закупки нефти у РФ ослабляют переговорную позицию альянса по отношению к РФ.

Кроме того, Трамп заверил, что урегулировать кризис на Украине также позволят высокие пошлины на импорт КНР.

"Я верю, что шаги с пошлинами плюс введение всем НАТО пошлин в 50-100% в отношении Китая - их полностью отменят после конца войны России и Украины - окажут огромную помощь в завершении этой смертоносной, но нелепой войны", - отметил президент США.