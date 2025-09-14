Возгорание растительности произошло под Севастополем

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС тушат горящую растительность в Севастополе в районе села Штурмовое, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"По оперативной информации площадь пожара составляет 2 гектара", - говорится в сообщении.

На месте работают силы МЧС России, Спасательной службы города, Лесхоза, флота, Севавтодора. Всего 69 человек и 13 единиц техники.

Погибших, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле ответственных подразделений.