МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили об отсутствии нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования на выборах в субъектах страны.

"Существенных нарушений правопорядка, способных сорвать выборы, не зафиксировано", - заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов в воскресенье на брифинге в ЦИК.

Со своей стороны, в ЦИК отметили работу полицейских на участках.

"У нас в ЦИК, в избирательных комиссиях субъектов нет никаких замечаний к работе правоохранителей, которые работали на избирательных участках", - сказал замглавы Центризбиркома РФ Николай Булаев.

С 12 по 14 сентября в России проходит более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Проводятся выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежит около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.