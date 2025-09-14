Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 84,81% голосов после подсчета первых протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Чувашии Олег Николаев, баллотирующийся как самовыдвиженец, лидирует на выборах главы республики с 84,81% голосов по итогам обработки 0,32% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте - Константин Степанов (ЛДПР) с 4,24% голосов; на третьем - Владимир Ильин ("Партия пенсионеров") с 3,18% голосов.

На четвертом месте - кандидат от "Новых людей" Максим Морозов (2,83% голосов) и на пятом - Владимир Савинов (Российская экологическая партия "Зеленые") с 1,77% голосов.

Выборы главы региона проходили в течение трех дней с 12 по 14 сентября.

По данным ЦИК республики, в бюллетень для голосования были включены действующий глава региона Олег Николаев, идущий на выборы в порядке самовыдвижения; руководитель АНО "Бюро научных экспертиз" Владимир Савинов (Российская экологическая партия "Зеленые"); генеральный директор ООО "Чувашлифт" Владимир Ильин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"); генеральный директор ООО "Мариинско-Посадский Маслозавод" Максим Морозов (партия "Новые люди") и заместитель председателя комитета Госсовета Чувашии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Константин Степанов (ЛДПР).