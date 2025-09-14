Портал "Госуслуги" заработал в штатном режиме

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) заработал в штатном режиме, кратковременная недоступность сервисов была связана с работами "Ростелекома", говорится в сообщении пресс-службы Минцифры РФ.

"Портал Госуслуг функционирует в обычном режиме. На данный момент ИБ-специалисты не фиксируют нарушений в его работе", - заявили в пресс-службе.

"Некоторые пользователи могли столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов Госуслуг, страницы загружались дольше обычного. Это было связано с работой технической службы ПАО "Ростелеком"", - добавили в Минцифры.

Там подчеркнули, что "работы никак не отразились на процессе голосования на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ)".

"Избиратели смогли проголосовать, все их голоса учтены", - заверили в Минцифры.

Там сообщили, что "Госуслуги обеспечивают высокий уровень защиты от нештатных ситуаций и атак, благодаря современным системам безопасности и круглосуточному мониторингу киберугроз".

"Используется многоуровневый подход - создаётся цепочка систем реагирования: если одна не срабатывает, активируется следующая. Такой эшелонированный механизм позволяет своевременно обнаруживать и предотвращать попытки взлома, гарантируя надёжность хранения и обработки личных данных граждан", - отметили в Минцифры.

Ранее в воскресенье замглавы Минцифры РФ Олег Качанов сообщил, что вредоносная активность привела к "кратковременной деградации трафика" на сервисах ЦИК и Госуслуг.