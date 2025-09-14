Дронов набирает на выборах новгородского губернатора 59,85% голосов после пересчета половины бюллетеней

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Новгородской области, кандидат от "Единой России" Александр Дронов лидирует на выборах главы региона, следует из данных ЦИК.

После пересчета 51,63% бюллетеней Дронов набирает 59,85% голосов избирателей (47 тыс. 93 человека). У его ближайшего соперника, представителя КПРФ Ольги Ефимовой, - 14,99 % голосов (11 тыс. 798 избирателей).

Досрочные выборы губернатора в регионе проводились 12-14 сентября. Должность главы региона освободилась после того, как прежний губернатор Андрей Никитин в феврале стал заместителем министра транспорта РФ.

В списки для голосования были включены около 470 тыс. избирателей. Жители области выбирали главу региона из 5 кандидатур. Они могли воспользоваться системой дистанционного электронного голосования.

Параллельно с выборами губернатора в 15 сельских округах новгородцы выбирали 222 муниципальных депутатов.

Сведениями о происшествиях, которые могли бы повлиять на ход голосования и на подсчет его итогов, агентство пока не располагает.