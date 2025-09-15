Дронов набирает 61% голосов на выборах новгородского губернатора после пересчета 75% бюллетеней

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Новгородской области, кандидат от "Единой России" Александр Дронов лидирует на выборах главы региона, следует из данных ЦИК.

После пересчета 74,38% бюллетеней Дронов набирает 61,2% голосов избирателей (67 тыс. 813 человек). У его ближайшего соперника, представителя КПРФ Ольги Ефимовой, - 14,7 % голосов (16 тыс. 284 избирателя).

Досрочные выборы губернатора в регионе проводились 12-14 сентября. Должность главы региона освободилась после того, как прежний губернатор Андрей Никитин в феврале стал заместителем министра транспорта РФ.

В списки для голосования были включены около 470 тыс. избирателей. Жители области выбирали главу региона из 5 кандидатур.

Сведениями о происшествиях, которые могли бы повлиять на ход голосования и на подсчет его итогов, агентство пока не располагает.