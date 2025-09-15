Суд в Забайкалье вынес приговор по делу о нападении собак на воспитанника спортивного лагеря

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Забайкальском крае признал директора школы олимпийского резерва и начальника спортивного лагеря виновными по делу о нападении собак на ребенка, мужчин приговорили к условным срокам, сообщает в понедельник региональная прокуратура.

"В летний период 2024 года директор школы и его подчиненный допустили открытие сезона в спортивном лагере "Арахлей", (...) заведомо зная об отсутствия части ограждения территории. В результате малолетний воспитанник лагеря, оставшись без должного присмотра, покинул территорию и пострадал от нападения безнадзорных собак, получив тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

Директор спортивной школы олимпийского резерва № 1 Забайкальского края и начальник спортивного лагеря "Арахлей" признаны виновными по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимые частично компенсировали моральный вред, один осужденный частично признал свою вину.

Суд приговорил директора учреждения к лишению свободы на два года и шесть месяцев условно с испытательным сроком два года, начальника лагеря - на два года и два месяца условно с испытательным сроком год и восемь месяцев. В пользу ребенка и его матери взыскана компенсация морального вреда в размере 1,3 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось, в июне прошлого года ребенок вышел за территорию детского спортивного лагеря "Арахлей" в районе села Преображенка. Сотрудники лагеря в ходе поисков обнаружили мальчика в лесу с множественными ранами от укусов собак. Его доставили в реанимацию детской краевой клинической больницы. Пострадавший ребенок занимался кикбоксингом.