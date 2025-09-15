Слюсарь побеждает на выборах губернатора Ростовской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, выдвинутый "Единой Россией", после обработки всех протоколов набирает 81,25% голосов на выборах главы региона, следует из данных на табло Центризбиркома.

На втором месте - Евгений Бессонов (КПРФ) с 9,17% голосов, на третьем - Денис Фраш (ЛДПР) с 3,47% голосов.

На четвертом месте - Сергей Косинов (Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,88% голосов и на пятом - кандидат от "Партии пенсионеров" Юрий Климченко (2,55% голосов).

По данным регионального избиркома на 18:00 по Москве воскресенья, явка на выборах губернатора составила 56,42%. С учетом дистанционного электронного голосования проголосовали более 1,761 млн жителей Ростовской области.

В Ростовской области на выборах губернатора представлено пять кандидатов. Кроме того, в регионе прошли выборы депутата донского парламента по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13 и депутатов представительных органов девяти муниципалитетов.