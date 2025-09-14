Поиск

Врио губернатора Ростовской области Слюсарь лидирует на выборах после обработки 25,7% протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь (выдвинут "Единой Россией") продолжает лидировать на выборах главы региона с 81,98% голосов по итогам обработки 25,7% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте - Евгений Бессонов (КПРФ) с 8,72% голосов, на третьем - Сергей Косинов (Справедливая Россия - Патриоты - За правду) с 3,17% голосов.

На четвертом месте - Денис Фраш (ЛДПР) с 3,05% голосов и на пятом - кандидат от "Партии пенсионеров" Юрий Климченко (2,36% голосов).

По данным регионального избиркома на 18:00 мск воскресенья, явка на выборах губернатора составила 56,42%. С учетом дистанционного электронного голосования проголосовали более 1,761 млн жителей Ростовской области.

В Ростовской области на выборах губернатора представлено пять кандидатов. Кроме того, в регионе прошли выборы депутата донского парламента по Орловскому одномандатному избирательному округу N13 и депутатов представительных органов девяти муниципалитетов.

Юрий Слюсарь Ростовская область
