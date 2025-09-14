Слюсарь набирает 93,79% в Ростовской области после обработки 0,63% протоколов

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь (выдвинут "Единой Россией") лидирует на выборах главы региона с 93,79% голосов по итогам обработки 0,63% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте - Евгений Бессонов (КПРФ) с 3,01% голосов; на третьем - Денис Фраш (ЛДПР) с 1,34% голосов.

На четвертом месте - Сергей Косинов (Справедливая Россия - Патриоты - За правду) с 0,9% голосов и на пятом - кандидат от "Партии пенсионеров" Юрий Климченко (0,72% голосов).

Выборы губернатора региона проходили в течение трех дней с 12 по 14 сентября. На выборах главы региона было представлено пять кандидатов: Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей Косинов (Справедливая Россия - Патриоты - За правду), Денис Фраш (ЛДПР), Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и врио губернатора Юрий Слюсарь ("Единая Россия").