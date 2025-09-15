Песков заявил о сохранении готовности к украинскому урегулированию

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия по-прежнему готова к урегулированию украинского кризиса и открыта к диалогу, но Киев притормаживает процесс, а представители Европы ему вовсе мешают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышали эти заявления. Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами", - сказал он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что его терпение по отношению к президенту России Владимиру Путину иссякает.

"Со стороны Киева процесс искусственно притормаживается. В суть конфликта никто вникать не хочет. Европейцы мешают делу, они не собираются никак обращать внимание на первопричины этого кризиса, тем самым открывая путь для обсуждения путей разрешения первопричин, - отметил Песков. - Россия все равно сохраняет открытость и готовность к диалогу".

Он согласился с тезисом о том, что в переговорном процессе возникла пауза.

"Эта пауза - налицо. Вы видите, что какой-то гибкости в украинской позиции и готовности киевского режима действительно приступить к серьезному обсуждению нет. Есть призывы к встрече к незамедлительной, но, скорее, это направлено на эмоциональный эффект от таких призывов", - сказал Песков.

Если такая встреча пройдет "в неподготовленном режиме, она будет абсолютно бесполезной", продолжил пресс-секретарь.

"А мы, в свою очередь, говорим о том, что такие встречи, любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены с тем, чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы те наработки, которые нужно заранее сделать на экспертном уровне. Вот готовности заниматься этим ни у киевского режима, ни у европейцев нет", - сказал Песков.