Поиск

Песков заявил о сохранении готовности к украинскому урегулированию

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия по-прежнему готова к урегулированию украинского кризиса и открыта к диалогу, но Киев притормаживает процесс, а представители Европы ему вовсе мешают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышали эти заявления. Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами", - сказал он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что его терпение по отношению к президенту России Владимиру Путину иссякает.

"Со стороны Киева процесс искусственно притормаживается. В суть конфликта никто вникать не хочет. Европейцы мешают делу, они не собираются никак обращать внимание на первопричины этого кризиса, тем самым открывая путь для обсуждения путей разрешения первопричин, - отметил Песков. - Россия все равно сохраняет открытость и готовность к диалогу".

Он согласился с тезисом о том, что в переговорном процессе возникла пауза.

"Эта пауза - налицо. Вы видите, что какой-то гибкости в украинской позиции и готовности киевского режима действительно приступить к серьезному обсуждению нет. Есть призывы к встрече к незамедлительной, но, скорее, это направлено на эмоциональный эффект от таких призывов", - сказал Песков.

Если такая встреча пройдет "в неподготовленном режиме, она будет абсолютно бесполезной", продолжил пресс-секретарь.

"А мы, в свою очередь, говорим о том, что такие встречи, любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены с тем, чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы те наработки, которые нужно заранее сделать на экспертном уровне. Вот готовности заниматься этим ни у киевского режима, ни у европейцев нет", - сказал Песков.

Дмитрий Песков США Европа Владимир Путин Дональд Трамп Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пять участниц Pussy Riot заочно осуждены в РФ на сроки от 8 до 13 лет за фейки об армии

Суд начнет рассмотрение иска об изъятии активов Бикова и Боброва 22 сентября

Некоторые страны ЕС предлагают запретить въезд российским туристам

Некоторые страны ЕС предлагают запретить въезд российским туристам

В Кремле пообещали не оставить без ответа возможную конфискацию замороженных активов РФ

Во всех 20 регионах на выборах победили действующие губернаторы

Во всех 20 регионах на выборах победили действующие губернаторы

По делу о гибели людей на канатной дороге на Эльбрусе задержаны двое

Арестован бывший замначальника тыла главкомата ВВ МВД Панов

Авиабилеты в Китай подорожали на 15-20% в связи с ростом спроса

Генпрокуратура рассказала о неформальных связях бенефициаров СТС с Чубайсом

На восстановление Курской, Белгородской и Брянской областей предусмотрено 80 млрд рублей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7165 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });