Песков назвал опрометчивыми планы стран "коалиции желающих" отправить на Украину военные контингенты

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оголтелой позицию стран Запада, которые выразили готовность отправить на Украину свои воинские контингенты.

"Как всегда, такие страны, занимающие достаточно оголтелую позицию - которые или не понимают, или не хотят понять страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность", - сказал Песков в среду журналистам.

Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать текущую ситуацию с планами стран из числа "коалиции желающих" направить контингенты на Украину.

"Вы знаете, мне единственное, что известно, что 26 стран на встрече ("коалиции желающих" - ИФ) в Париже говорили о своей готовности присоединиться к отправке контингента в Украину. Я не располагаю какой-то информацией, что какая-то из этих стран изменила свою позицию. Вместе с тем целый ряд стран сразу же заявил о том, что они ни в коем случае не будут принимать в этом участие. Поэтому я не знаю каких-то изменений в композиции", - отметил Песков.