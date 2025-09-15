Поиск

Дума рассмотрит денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток 17 сентября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Совет Думы утвердил 17 сентября датой рассмотрения законопроекта о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект рассмотрим в приоритетном порядке на этой неделе, в среду, 17 сентября", - сказал он журналистам после заседания Совета.

Он напомнил, что "работу нашей страны в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания блокирует сам Совет Европы, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от Российской Федерации".

"Обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества", - заявил Володин.

Законопроектом предлагается денонсировать конвенцию от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени России в Страсбурге 28 февраля 1996 года.

Совет Европы Вячеслав Володин Госдума Владимир Путин
