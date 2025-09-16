"Транснефть" назвала фейком информацию о возможных "радикальных ограничениях" приема нефти

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "Транснефть" назвала фейком информацию о возможных "радикальных ограничениях" приема нефти от производителей.

"Появление подобных фейковых новостей со ссылкой на некие неназванные источники в российском ТЭК наносят имиджевый урон ПАО "Транснефть". Они могут быть вызваны только попытками дестабилизировать обстановку в рамках развязанной Западом информационной войны против Российской Федерации", - говорится в заявлении компании.

Ранее во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что "Транснефть" проинформировала производителей нефти о возможном ограничении приема нефти в систему, если атаки на инфраструктуру продолжатся, а также прекратила прием сырья на хранение в своей системе.