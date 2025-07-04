Путин счел целесообразным огласить послание Федеральному собранию позже обычного

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в 2025 году посчитал целесообразным огласить послание Федеральному собранию позднее обычного, дата пока не определена, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент определяет дату оглашения послания в соответствии с той целесообразностью, которая имеется по срокам. В этом году президент считает целесообразным сделать это позднее", - сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

"Конкретные сроки пока не определены. Как только президент посчитает это необходимым, мы вас проинформируем", - добавил он.

Песков не ответил на вопрос, связан ли перенос послания на более поздний срок с ожиданиями от переговоров с США и Украиной или ситуацией в зоне СВО.

В 2024 году Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 29 февраля, в 2023 году - 21 февраля. В 2022 году такого мероприятия не проводилось.