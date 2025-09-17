Начальник Генштаба РФ проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр" в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующих на красноармейском направлении", - говорится в сообщении.

"В ходе работы на передовых пунктах управления соединений и общевойсковых объединений генерал армии Валерий Герасимов дал оценку текущей обстановки, заслушал доклады командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач в зонах ответственности", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, начальник Генштаба РФ подвел промежуточные итоги с командованием группировки "Центр" и поставил дальнейшие задачи.

Также Герасимов вручил госнаграды военнослужащим, "отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач".