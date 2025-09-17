Поиск

Начальник Генштаба РФ проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр" в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующих на красноармейском направлении", - говорится в сообщении.

"В ходе работы на передовых пунктах управления соединений и общевойсковых объединений генерал армии Валерий Герасимов дал оценку текущей обстановки, заслушал доклады командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач в зонах ответственности", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, начальник Генштаба РФ подвел промежуточные итоги с командованием группировки "Центр" и поставил дальнейшие задачи.

Также Герасимов вручил госнаграды военнослужащим, "отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач".

Минобороны РФ Валерий Герасимов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 17 сентября

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

Минобороны заявило о возвращении войск в пункты дислокации после учения "Запад-2025"

"Черкизово" вложило 250 млн рублей в производство колбас длиной более 1 метра

Мессенджер Мах с 26 сентября запустит функцию подписания документов через "Госключ"

Путин поручил чиновникам провести подготовку к "прямой линии"

Путин поручил чиновникам провести подготовку к "прямой линии"

Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Чичваркина за фейки о российской армии

Цена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекорды

Цена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекорды

Госдума приняла закон о параметрах размещения рекламы в космосе

Госдума приняла закон о параметрах размещения рекламы в космосе

Chery пообещал потенциальным инвесторам сократить присутствие в России к 2027 году

Chery пообещал потенциальным инвесторам сократить присутствие в России к 2027 году
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7177 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });