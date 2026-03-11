Поиск

Принят закон о запрете выдворения из России служивших в ВС РФ иностранцев

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об ограничении административного выдворения из РФ для иностранцев и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ и участвовавших в выполнении задач, возложенных на ВС России.

Закон предусматривается неприменение такого вида наказания, как административное выдворение за пределы РФ в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ или воинских формирований, если санкция применяемой статьи предусматривает назначение указанного вида наказания.

В этом случае в отношении указанных лиц будет назначаться наказание в виде административного штрафа в пределах санкции применяемой статьи или части статьи раздела II КоАП РФ либо обязательных работ на срок от 100 до 200 часов.

При назначении указанным лицам административного наказания за нарушение, в том числе, грубое, правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований этим лицам также может быть назначен административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от 1 года до 7 лет, вместо предусмотренного в настоящее время выдворения.

ВС РФ Госдума
