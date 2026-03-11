Число погибших при ракетном ударе по Брянску возросло до семи человек

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о росте числа жертв в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Брянск - их количество увеличилось до семи человек.

Об этом Богомаз написал в своем телеграм-канале.

Накануне власти заявили о ракетном ударе ВСУ по Брянску семью ракетами Storm Shadow, в результате которого, как сообщалось ранее, погибли шесть человек, пострадали более 40. Нескольких раненых доставили на лечение в Москву. 11 марта объявлено в регионе днем траура.

Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой на Брянск. Дело заведено по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ, сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко.