Госдума обновила порядок представления депутатами деклараций

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Госдума одобрила постановление об изменении порядка представления депутатами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Постановление утверждает положение о порядке размещения обобщенной информации об исполнении или о ненадлежащем исполнении депутатами Госдумы обязанности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на сайте Думы.

Предусматривается, что проверку будет проводить Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам.

Основанием для проведения проверки будет "достаточная информация, представленная в письменном виде на имя председателя Госдумы": правоохранительными, налоговыми и иными федеральными государственными органами; постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; Общественной палатой России; общероссийскими СМИ.

Информация анонимного характера не может служить основанием для начала проверки, сказано в постановлении.

Определяются полномочия комиссии при проведении проверки. В частности, если проверка выявит соответствующие обстоятельства, комиссия сможет принять решение о наличии основания для досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы.

С 2026 года вступил в силу пакет антикоррупционных законов, отменяющий ежегодную подачу чиновниками деклараций о доходах.

Это связано в тем, что вся информация о финансовом положении любого должностного лица, его окружения будет собираться в режиме нон-стоп и анализироваться с помощью государственной информационной системы "Посейдон", введенной указом президента России еще в 2022 году. Эта система способна взаимодействовать с базами данных ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества, Росавиации, ГИБДД и другими.

