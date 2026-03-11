Поиск

"Газпром" сообщил о регулярных атаках на инфраструктуру экспортных черноморских газопроводов

"Газпром" сообщил о регулярных атаках на инфраструктуру экспортных черноморских газопроводов
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" сообщил о регулярных воздушных атаках на инфраструктуру черноморских газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток".

"Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России - компрессорная станция (КС) "Русская". Накануне зафиксированы атаки на КС "Береговая" и КС "Казачья". - пишут российские газовики.

Всего за последние две недели, начиная с 24 февраля, объекты "Газпрома" на юге России подверглись атакам 12 раз. Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Все атаки отражены", - заверили в "Газпроме".

