Сальдированный убыток угольных компаний в 2025 году составил 408 млрд рублей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В России сальдированный убыток угольных компаний в 2025 году составил 408 млрд рублей против убытка в 112,6 млрд рублей годом ранее, сообщил Росстат (приводятся данные, раскрывавшиеся по итогам 2024 года, Росстат эту цифру для сравнения в своем докладе не дает - ИФ).

По информации ведомства, за 2025 год угольные компании получили прибыль в размере 76,9 млрд рублей (-48,5% к показателю 2024 года), убытки составили 484,9 млрд рублей (рост почти вдвое).

Доля прибыльных компаний угольной отрасли составила 33,9% против 46,7% в 2024 году, убыточных - 66,1% против 53,3%.

Ранее Минэнерго делилось ожиданиями сальдированного убытка по итогам года на уровне 300-350 млрд рублей - "если не изменится ситуация на внешних рынках, с курсом рубля и процентными ставками".

Президент Владимир Путин по итогам РЭН-2025 поручал правительству провести мониторинг финансового состояния компаний угольной отрасли и при необходимости принять меры государственной поддержки с целью повышения их экономической эффективности и конкурентоспособности.

В декабре правительство продлило утвержденную в мае 2025 года отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам для угольных компаний до 28 февраля 2026 года включительно. В конце февраля министр энергетики Сергей Цивилев сообщал, что действующие до марта меры поддержки угольной отрасли будут продлены.

Также в конце января этого года вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать предложения по возможностям введения дополнительных логистических и финансовых мер для поддержки угольной отрасли.

Минфин в 2026 году предложил пролонгировать до конца текущего года угольным компаниям рассрочку на уплату платежей по НДПИ и страховым взносам. Она, согласно инициативе ведомства, будет предоставляться с марта по декабрь 2026 года включительно при условии внесения платежей в течение этого периода равными частями.

В 2025 году добыча угля в России снизилась на 0,2%, составив 429 млн тонн.