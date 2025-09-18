Суд перевел из СИЗО под домашний арест главреда Baza Трифонова

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест обвиняемому в даче взяток полицейским главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову, сообщили в четверг в суде.

"По ходатайству следствия мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Трифонова изменена на домашний арест", - сообщили в суде.

Срок домашнего ареста Трифонову установлен до 20 октября. На него наложен ряд запретов, в том числе на использование средств связи, общение с участниками уголовного дела. Также в четверг суд перевел под домашний арест продюсера канала Татьяну Лукьянову.

Трифонов и Лукьянова были задержаны в конце июля, тогда суд отправил их в СИЗО. Как сообщал адвокат журналиста, следствие вменяет Трифонову три эпизода дачи взятки, сумма которой не превысила 150 тыс. рублей. По версии следствия, Трифонов и Лукьянова передавали деньги должностным лицам за покупку информации. Вину в преступлении Трифонов не признал.

В рамках этого дела в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области были задержаны трое сотрудников полиции. В их отношении было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Эти полицейские также арестованы.