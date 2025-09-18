Путин отметил способность авиапрома обеспечивать и ВС России, и другие страны

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Предприятия отечественного авиационного комплекса не только полностью удовлетворяют потребности Вооруженных сил России, но и поставляют необходимую технику на экспорт, заявил президент Владимир Путин лидерам фракций Госдумы.

"Сейчас, несмотря на то, что нам боевая авиация самим нужна в условиях проведения специальной военной операции, я не считаю, что наши предприятия авиационного комплекса "переразмеренны", - сказал он.

"Мы не только полностью удовлетворяем потребности Вооруженных сил Российской Федерации сегодня, но и поставляем необходимую технику на экспорт. Она пользуется огромным спросом", - подчеркнул глава государства.

Он заявил, что это "самая современная, эффективная техника, проверенная в боях в рамках специальной военной операции".