Поиск

Путин отметил способность авиапрома обеспечивать и ВС России, и другие страны

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Предприятия отечественного авиационного комплекса не только полностью удовлетворяют потребности Вооруженных сил России, но и поставляют необходимую технику на экспорт, заявил президент Владимир Путин лидерам фракций Госдумы.

"Сейчас, несмотря на то, что нам боевая авиация самим нужна в условиях проведения специальной военной операции, я не считаю, что наши предприятия авиационного комплекса "переразмеренны", - сказал он.

"Мы не только полностью удовлетворяем потребности Вооруженных сил Российской Федерации сегодня, но и поставляем необходимую технику на экспорт. Она пользуется огромным спросом", - подчеркнул глава государства.

Он заявил, что это "самая современная, эффективная техника, проверенная в боях в рамках специальной военной операции".

ВС России Владимир Путин Госдума СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин не видит проблемы в официальной продаже "красивых" номеров для автомобилей

Путин не видит проблемы в официальной продаже "красивых" номеров для автомобилей

Суд перевел из СИЗО под домашний арест главреда Baza Трифонова

Суд перевел из СИЗО под домашний арест главреда Baza Трифонова

В Минэкономразвития сообщили о выходе экономики РФ в фазу более умеренного роста

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Источник сообщил об обмене телами погибших военных между Россией и Украиной

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Вывоз золота физлицами могут ограничить слитками 100 г

Вывоз золота физлицами могут ограничить слитками 100 г

"Прямая линия" совместно с большой пресс-конференцией Путина пройдет в декабре

"Прямая линия" совместно с большой пресс-конференцией Путина пройдет в декабре
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });