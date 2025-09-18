Заботкин заявил об отсутствии значимых рисков для инфляции со стороны урожая

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему не видит существенных рисков для инфляции со стороны урожая, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Значимых рисков не видим", - сказал он в беседе с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.

В начале августа в резюме июльского обсуждения ключевой ставки регулятор отмечал, что риски для инфляции в России со стороны урожая остаются низкими.

"По оценкам экспертов и Минсельхоза России, урожай зерна и овощей в этом году будет не меньше прошлогоднего. Возможное снижение урожая на юге из-за неблагоприятных погодных условий будет компенсировано более высоким урожаем в других регионах", - отмечалось в документе.