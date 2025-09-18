Поиск

Заботкин заявил об отсутствии значимых рисков для инфляции со стороны урожая

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему не видит существенных рисков для инфляции со стороны урожая, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Значимых рисков не видим", - сказал он в беседе с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.

В начале августа в резюме июльского обсуждения ключевой ставки регулятор отмечал, что риски для инфляции в России со стороны урожая остаются низкими.

"По оценкам экспертов и Минсельхоза России, урожай зерна и овощей в этом году будет не меньше прошлогоднего. Возможное снижение урожая на юге из-за неблагоприятных погодных условий будет компенсировано более высоким урожаем в других регионах", - отмечалось в документе.

Алексей Заботкин ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума уделит особое внимание повышению эффективности бюджетного рубля

Госдума уделит особое внимание повышению эффективности бюджетного рубля

Путин не видит проблемы в официальной продаже "красивых" номеров для автомобилей

Путин не видит проблемы в официальной продаже "красивых" номеров для автомобилей

Суд перевел из СИЗО под домашний арест главреда Baza Трифонова

Суд перевел из СИЗО под домашний арест главреда Baza Трифонова

В Минэкономразвития сообщили о выходе экономики РФ в фазу более умеренного роста

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Источник сообщил об обмене телами погибших военных между Россией и Украиной

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Вывоз золота физлицами могут ограничить слитками 100 г

Вывоз золота физлицами могут ограничить слитками 100 г
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });