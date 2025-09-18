Что произошло за день: четверг, 18 сентября

Отставка Дмитрия Козака, обмен телами погибших военных между Россией и Украиной, перевод главреда и продюсера Baza под домашний арест

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак подал в отставку по собственному желанию. Сначала об этом рассказал "Интерфаксу" информированный источник, затем эти сведения подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Россия и Украина провели обмен телами погибших военных, сообщил источник в российской делегации на переговорах в Стамбуле. По его словам, Россия передала Украине 1000 тел солдат, украинская сторона передала России 24 тела.

- "Прямая линия" президента РФ будет совмещена с большой пресс-конференцией и пройдет в декабре. Дата послания Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена.

- Минфин рассчитывает до конца года продать как минимум две компании, переданные государству по решениям судов. В министерстве надеются, что число сделок может быть "около пяти".

- Два беспилотника атаковали ООО "Газпром нефтехим Салават".

- Суд перевел из СИЗО под домашний арест главреда Baza Глеба Трифонова и продюсера канала Татьяну Лукьянову. По версии следствия, Трифонов и Лукьянова передавали деньги должностным лицам за покупку информации. Трифонов вину не признал.

- ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении руководителя предприятия ОПК в Петербурге, арестованы трое молодых людей.

- "Газпром нефть" отложила ремонт Омского НПЗ для стабилизации топливного рынка.

- Вывоз физлицами золота в слитках могут ограничить массой 100 грамм, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Ранее предполагалось, что ограничение будет по стоимости - эквивалент $10 тысяч.

- Жозе Моуринью стал главным тренером португальского футбольного клуба "Бенфика".