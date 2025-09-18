Поиск

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Фото: Ладислав Карпов/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минфин рассчитывает до конца года продать как минимум две переданные государству по решениям судов компании, но надеется, что число таких сделок может быть "около пяти", рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я не хотел бы сейчас называть названия, но я думаю, что у нас около пяти таких значимых продаж в этом году будет. Мы ничего (за одним исключением) из того, что прокуратура обратила в доход государства, оставлять в казне не собираемся. Это все будет продано. Какой будет способ продажи - я не знаю, потому что там разные ситуации есть. Иногда это прямая продажа, иногда это конкурс. В принципе, наша предпочтительная продажа - это, конечно, аукцион. Но ситуации бывают разные, естественно", - сказал он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

По словам замминистра, во многом сроки продажи зависят от проведения необходимых подготовительных процедур.

"Часто то, что приходит (в собственность государства - ИФ), это такая юридическая "свалка" небольшая, и надо как-то это все нормально "переупаковать", чтобы продать. Поэтому занимает, конечно, время. Оценка занимает из-за этого много времени тоже, из-за того, что не поймешь: кто, когда, чем финансировал и кому что должен. Поэтому это не "сегодня получили - завтра продали". Часто бывают еще судебные разбирательства, которые длятся даже после того, как акции поступили в казну, обеспечительные меры еще бывают наложены", - пояснил Моисеев.

"Это все очень большая работа Росимущества, они активно сейчас над этим работают. У них есть вся мотивация, все поручения для того, чтоб сделать максимально быстро", - подчеркнул он.

"Мы, конечно, настроены все обязательно продавать. Чем скорее, тем лучше. Я думаю, у нас еще 3-4 продажи в этом году будет", - отметил Моисеев, уточнив, что обязательными для продажи в 2025 году Минфин считает "Домодедово " и ЮГК. "По остальным - если сможем", - резюмировал он.

