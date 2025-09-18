Поиск

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении руководителя предприятия ОПК в Петербурге

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Санкт-Петербурге трех молодых людей, которые по заданию украинских спецслужб планировали подрыв автомобиля руководителя предприятия ОПК.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Санкт-Петербурге пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 г.р., причастных к подготовке террористического акта в отношении руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса путем подрыва его автомобиля с применением самодельного взрывного устройства", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы в четверг.

Следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Трое молодых людей заключены под стражу.

Как полагает следствие, задержанные действовали по указанию куратора, связанного Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Двое из них "осуществили наблюдение за объектом террористических устремлений, провели разведку по месту его жительства и посредством тайника, оборудованного на одном из кладбищ Санкт-Петербурга, передали исполнителю взрывное устройство".

"С целью направить следствие по ложному пути, исполнитель после изъятия из тайника СВУ переоделся в женскую одежду и направился к месту преступления, где при минировании автомобиля был задержан сотрудниками ФСБ России", - добавили в ЦОС.

В спецслужбе подчеркнули, что в ходе опросов получены признательные показания задержанных о подготовке теракта.

"Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью дополнительной квалификации их деяний по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 (государственная измена) УК России, по совокупности которых им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - сообщили в спецслужбе.

"ФСБ России вновь обращает внимание на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве потенциальных исполнителей терактов и диверсий", - добавили в ЦОС.

