Поиск

"Газпром нефть" отложила ремонт Омского НПЗ ради стабилизации топливного рынка

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" перенесла начало планового ремонта на Омском НПЗ в рамках мер правительства, направленных на стабилизацию ситуации на топливном рынке, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков журналистам в кулуарах Промышленно-энергетического форума (TNF-2025).

ЭкономикаГрафик плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынокГрафик плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынокЧитать подробнее

"Правительство приняло целый ряд мер по стабилизации ситуации на топливном рынке - ограничен экспорт бензинов, даны рекомендации производителям по корректировке графиков ремонтов НПЗ и увеличению поставок на российский рынок. Мы поддерживаем меры правительства. В свою очередь "Газпром нефть" уже перенесла начало планового ремонта на Омском НПЗ и максимизирует поставки моторных топлив на рынок РФ", - сказал он.

В частности, в сентябре компания увеличит поставки бензинов на внутренний рынок на 14% к предыдущему году.

"Кроме того, для сдерживания роста оптовых цен на автобензины "Газпром нефть" увеличила их биржевую реализацию с 15% до 17% от объемов производства", - сообщил Дюков.

Комментируя вопрос о необходимости разворота дизтоплива с экспорта на внутренний рынок, Дюков отметил: "Для нашей компании поставки на внутренний рынок всегда являются безусловным приоритетом. Поэтому, если мы видим потребность в наращивании поставок дизеля на внутренний рынок, в том числе для сельхозпроизводителей, то мы поставляем в достаточных объемах".

Он также прокомментировал ситуацию с топливообеспечением дальневосточных регионов: "Дальний Восток - это не наш рынок, у нас нет там НПЗ. Тем не менее, мы осуществляем туда поставки моторных топлив с Омского НПЗ как в рамках исполнения биржевых договоров, так и по прямым контрактам с розничными сетями и промышленными предприятиями".

Александр Дюков Газпром нефть Дальний Восток Омский НПЗ Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источник сообщил, что отставка Козака с поста замглавы администрации президента принята

Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

Аэропорт Оренбурга ограничил работу

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении руководителя предприятия ОПК в Петербурге

Военная операция на Украине

43 украинских дрона нейтрализованы средствами ПВО за ночь над территорией РФ

Начальник Генштаба РФ проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Что произошло за день: среда, 17 сентября

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

Минобороны заявило о возвращении войск в пункты дислокации после учения "Запад-2025"

"Черкизово" вложило 250 млн рублей в производство колбас длиной более 1 метра

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });