"Газпром нефть" отложила ремонт Омского НПЗ ради стабилизации топливного рынка

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" перенесла начало планового ремонта на Омском НПЗ в рамках мер правительства, направленных на стабилизацию ситуации на топливном рынке, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков журналистам в кулуарах Промышленно-энергетического форума (TNF-2025).

"Правительство приняло целый ряд мер по стабилизации ситуации на топливном рынке - ограничен экспорт бензинов, даны рекомендации производителям по корректировке графиков ремонтов НПЗ и увеличению поставок на российский рынок. Мы поддерживаем меры правительства. В свою очередь "Газпром нефть" уже перенесла начало планового ремонта на Омском НПЗ и максимизирует поставки моторных топлив на рынок РФ", - сказал он.

В частности, в сентябре компания увеличит поставки бензинов на внутренний рынок на 14% к предыдущему году.

"Кроме того, для сдерживания роста оптовых цен на автобензины "Газпром нефть" увеличила их биржевую реализацию с 15% до 17% от объемов производства", - сообщил Дюков.

Комментируя вопрос о необходимости разворота дизтоплива с экспорта на внутренний рынок, Дюков отметил: "Для нашей компании поставки на внутренний рынок всегда являются безусловным приоритетом. Поэтому, если мы видим потребность в наращивании поставок дизеля на внутренний рынок, в том числе для сельхозпроизводителей, то мы поставляем в достаточных объемах".

Он также прокомментировал ситуацию с топливообеспечением дальневосточных регионов: "Дальний Восток - это не наш рынок, у нас нет там НПЗ. Тем не менее, мы осуществляем туда поставки моторных топлив с Омского НПЗ как в рамках исполнения биржевых договоров, так и по прямым контрактам с розничными сетями и промышленными предприятиями".