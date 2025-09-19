Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в пятницу в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"01:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

Больше тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи к 15:00 четверга. Со стороны Тамани очередей не было.

Последний раз более тысячи машин в очередях перед Крымским мостом фиксировались 15 сентября. Очереди были с обеих сторон Керченского пролива.