В Петербурге нашли кокаин на 20 млрд руб. на корабле с бананами из Эквадора

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Партию кокаина весом более 1,5 тонны обнаружили и изъяли в порту Санкт-Петербурга на прибывшем из Эквадора корабле с грузом бананов, сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"В результате проверки поступившей от зарубежных партнеров информации 29 августа 2025 года на территории морского порта Санкт-Петербурга в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне "Cool Emerald" из Республики Эквадор, обнаружено 1500 брикетов, содержащих наркотическое вещество кокаин общей массой 1750 кг с упаковкой (масса нетто 1515 кг)",- сказали в ЦОС.

По данным ЦОС, оценочная стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке превышает 20 млрд рублей.

Мероприятия по обнаружению и изъятию наркотиков были проведены совместно с ФТС.

Балтийской таможней возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание всех участников наркотрафика, добавили в ЦОС.

Петербург Эквадор ФСБ ФТС
